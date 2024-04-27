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Fabrikada dehşet: Mesai arkadaşını öldürüp, intihar etti

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Gaziantep'te fabrika işçisi M.Ö. (60) mesai arkadaşı O.B.'yi (49) çıkan tartışmada tabancayla başına ateş ederek öldürüp, intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Şekerleme fabrikasının torna bölümünde çalışan M.Ö. ile O.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö. yanındaki tabanca ile O.B.’yi vurup, ardından kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde O.B. ve M.Ö.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Ö. ve B.'nin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'te fabrika işçisi M.Ö. (60) mesai arkadaşı O.B.'yi (49) çıkan tartışmada tabancayla başına ateş ederek öldürüp, intihar etti.

DHA

Etiketler gaziantep fabrika mesai
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