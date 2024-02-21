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Fabrikada korkunç ölüm! Kafası asansöre sıkıştı

Fabrikada korkunç ölüm! Kafası asansöre sıkıştı
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Kayseri'de ambalaj fabrikasında çalışan Suriye uyruklu bir işçi, kafasının yük asansörüne sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde OSB 42'nci Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu işçi N.E.R., fabrikada çalıştığı sırada kafası yük asansörüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri E.R.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. N.E.R.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. E.R.'nin cenazesinin Suriye'ye götürüleceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Etiketler Kayseri organize sanayi bölgesi fabrika yük asansörü suriyeli işçi
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