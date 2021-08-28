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  4. Feci kaza! Kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü

Feci kaza! Kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü

Feci kaza! Kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü

İzmir- Aydın Otoyolu'nda kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev alırken kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de bir kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli girişinde meydana geldi.

İzmir'den Aydın yönüne giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile, tünel girdikten sonra arkadan gelen kamyon çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etiketler kaza otomobil alev
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