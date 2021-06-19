  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

Ankara'da, 2016 yılından bu yana FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan firari eski emniyet müdürü yapılan operasyon ile yakalandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekip, 5 yıldır aranan firari eski emniyet müdürü Mustafa Memiş'in izini buldu. İhraç edilen Mustafa Memiş'in, 2016 yılından bu yana örgütün Ankara'daki 'gaybubet evi'nde saklandığı belirlendi. Memiş'in, nadiren dışarı çıktığı, çıktığında ise üzerinde taşıdığı sahte kimlik ile polis kontrollerinden sıkıntısız geçtiği tespit edildi.

Aranma kaydı bulunan Memiş'in kullandığı araç, dün gece saatlerinde belirlenerek, takibe alındı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Memiş, saklandığı 'gaybubet evi'ne doğru giderken, polis ile yaşanan kovalamaca sonucu aracının önü kesilerek durdurup, yakalandı. Gözaltına alınan Memiş'in, 2011-2014 yıllarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda önemli görevlerde bulunduğu belirtildi. Memiş'in emniyetteki sorgusu sürüyor.

Etiketler fetö ESKİ EMNİYET MÜDÜR yakalanma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
15 yıllık Arka Sokaklar'a veda... Bu açıklamalar sevenlerini üzdü
Tam da "aşılandık, kurtuluyoruz'' derken... 4. dalga uyarısı geldi
Yuh! 12 yaşındaki çocuğa saldıran bu sapık aramızda dolaşıyor!
34 kadından dünyaca ünlü yetişkin film sitesine dava
Kredi borcu olanlar dikkat: 90 günlük ek süre değişti
Bu manzara için İtalya'ya gitmenize gerek yok... Çünkü burası Türkiye!
İstanbul depremi ile ilgili ilk yorum: Deprem neden bu kadar şiddetli hissedildi?
WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
O heykellere tepkiler devam ediyor
Serenay Sarıkaya transparan kıyafetiyle dikkat çekti