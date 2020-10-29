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  4. 29 Ekim 2020 19:57

FETÖ üyesi askerlere operasyon: 7 gözaltı

Kırıkkale merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ üyesi askerlere operasyon: 7 gözaltı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere yönelik soruşturmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kırıkkale merkezli İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankesörlü hat üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Aralarında muvazzaf ve ihraç askerlerinde olduğu M.C.T., M.Y., E.Y., A.A., V.B., M.O. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

operasyon , tsk , fetö
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