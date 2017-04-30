FETÖ'de çöküş devam ediyor !

FETÖ’nün ‘mahrem imamlarına’ yapılan operasyonda örgütün ‘polis yapılanmasına’ ilişkin arşive ulaşıldı ve para trafiği deşifre oldu. Polislerden aylık toplanan 13 milyon liralık himmet, 17-25 Aralık’tan sonrası 6 milyon liraya kadar indi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise toplanamadı. Örgütün, tutuklanan polislerin ailelerine yaptığı aylık 3 bin lira olarak başlayan para dağıtımı, son dönemde bin liraya düştü.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı’nda kurulan özel birimlerin yaptığı operasyonda gözaltına alınan örgütün Türkiye imamlığına vekalet eden FETÖ mensubunun evinde ele geçirilen 2 terabaytlık şifrelenmiş karttan örgütün “polis arşivi” çıktı. 20 binden fazla word dosyasının bulunduğu kartın yüzde 7’lik kısmının incelemesi tamamlandı. Hürriyet, çok gizli yürütülen soruşturmanın detaylarına ve örgütün arşivinde çıkan bilgilere ulaştı:

Örgüt, 17 Aralık’tan sonra “renklendirme” adıyla yürüttüğü sürece göre, kendini gizlemiş polisteki elemanları tarikatlara ve siyasi partilere sızacaktı.

‘Muhterem Hocaefendiye’ başlığı ile Fetullah Gülen’e gönderilen raporda, FETÖ’ye kayıtlı polislerin yüzde 64’ü ile 17-25 Aralık sonrası irtibatın kesildiği, 15 Temmuz’un ardından örgütle irtibatı kalan yüzde 36’lık dilimin yüzde 15’i ile de irtibat kurulamadığı vurgulandı.

FETÖ’nün polis teşkilatını Ankara, İzmir, İstanbul, Gaziantep ve Erzurum olarak 5 bölgeye ayırdığı tespit edildi.

RÜTBELİDEN 150, AMİRDEN 230 TL

Kayıtlara göre, 17-25 Aralık’tan önce FETÖ’nün polislerden topladığı ve isim isim kayıt altına aldığını himmet miktarı aylık 13 milyon lira. Polis memurları 110 lira, rütbeli emniyetçiler 150 TL, Akademi mezunu polis şefleri 230 lira aylık himmet veriyordu. Himmet miktarı 17-25 Aralık’tan sonra 5.5- 6 milyon liraya düştü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından himmet toplanamadı.

Örgüt, mutemet olarak görevlendirdiği kişiler aracılığı ile cezaevindeki FETÖ tutuklusu polislere para yardımı yaptı. Aylık 3 bin lira olarak başlayan yardım, son dönemde bin liraya düştü. Bu paralar ev ev dolaşılarak aylık şeklinde tutuklu polislerin ailelerine teslim edildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı FETÖ tutuklusu polis aileleri bu paraları almayı reddetti. Bu aileler de raporlandı.

İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere bir çok emniyet müdürünün ailelerine dağıtılan paralar raporda yer aldı. Eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın cezaevinde sigarayı bırakması bile Fetullah Gülen’e bildirildi.

Arşivde Fetullah Gülen’in 2000 yılında 6 başkomisere hediye ettiği takım elbiseler ve o gün yaşananlar bile vardı.

POLİSE ‘AZILI DÜŞMAN’ FİŞLEMESİ

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ismi de kayıtlarda çıktı. Altıntaş’ın ismi ‘Bizden’ polisler arasında yer alırken örgüt içinde ağabeyliğini yapan kişiler ve bağlı olduğu mahrem imamlar da tespit edildi.

Raporlardaki fişleme dosyalarında rütbeli 2 bin 500 polisin “düşman” olarak nitelendirildiği görüldü. Bunlardan 55’i ise “azılı düşman” olarak yansıtıldı ve F5 Kodu ile tanımlandı. Örgüt içinde tam itaatli polisler A-5 ve A-4 kodları ile tanımlanırken, zaafı bulunanlar B5 kodu ile adlandırıldı.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kaçakçılık Daire Başkanlığı’nda 56, İstihbarat birimlerinde 40 polisin FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli Şube Müdür Yardımcısı N.U.Ö’nün FETÖ bağlantısı ortaya çıktı ve operasyonun başlaması ile birlikte açığa alındı.

17-25 Aralık’tan sonra göreve getirilen Personel Daire Başkanı Eyüp Kınacı döneminde Atama Şube Müdürlüğü’nde görevlendirilen tüm amir ve polislerin FETÖ bağlantılı olduğu tespit edildi. Tümü görevden alındı.

Yapılan tüm FETÖ operasyonları raporlandı. Bu operasyonlarda güvenlik güçlerinin hataları, dosyalardaki eksiklikler ve bunlarla ilgili yürütülecek propaganda faaliyetleri maddeler halinde sıralandı.

Operasyonla açığa alınan 9 bin 103 polisten 22’si itirafçı oldu.