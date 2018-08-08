Fuhuş operasyonunda AIDS şoku

Yabancı ülkelerden Salihli’ye getirilen kadınlara fuhuş yaptırıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskicami Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler Uganda vatandaşı Resty K. ve Ukrayna vatandaşı Svıttlana S.’yi suçüstü yakaladı. Bu kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla da M.Ö., M.A., ve K.C. gözaltına alındı.

HIV VİRÜSÜ BELİRLENDİ

Yapılan sağlık kontrollerinde fuhuş yaptığı iddia edilen Uganda ve Ukrayna vatandaşı 2 kadının da AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. Cumhuriyet Başsavcılığında serbest bırakılırken, M.A. ve K.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu Resty K. ve Svıttlana S.’nin ise yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

İHA



