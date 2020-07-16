Gece bekçisi ile firma sorumlusu arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Yeni Milas Devlet Hastanesinde gece bekçiliği yapan A.Ö. ile hastanede altyapı işlerini yürüten taşeron firma sorumlusu Mükremin Demir arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli polis memuru olduğu öğrenilen A.Ö. yanında bulunan silahla Demir'e ateş etti.

Göğsünden aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.