Gece yarısı karşı pompalı dehşet!

Bursa'da gece yarısı korkunç bir cinayet yaşandı. Bir genç 50 yaşındaki babasını pompalı tüfekle katletti.

Bursa'da N.Ş. (50), evde aile fertlerinin uyuduğu sırada tartıştığı oğlu E.Ş. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Silah sesine uyanan evdekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan N.Ş. hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi oğlu ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. 640'ncı sokaktaki evde ailesiyle birlikte yaşayan E.Ş., aile fertleri uyuduktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle babası N.Ş.'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfeği alan E.Ş., babasına ateş açtı. Karın boşluğundan yaralanan N.Ş. kanlar içinde yere yığılırken, E.Ş. evden kaçtı.

Silah sesi üzerine uyanan aile fertleri N.Ş.'ü hareketsiz şekilde yerde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan N.Ş., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.Ş., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA