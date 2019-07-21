Genç kadın, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Olay, sabah saatlerinde, merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Polisi arayan Sultan A., babasını öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, verilen adrese gitti. Eve giren ekipler, yaptıkları incelemede emekli imam olan Mehmet A.'ın boğazından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Mehmet A.'nın kızı Sultan A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup, A. ailesinin evine gelen yakınları, büyük bir üzüntü yaşadı. Polis, Sultan A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.