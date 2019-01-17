Genç kıza dehşeti yaşatan manyak tanıdık çıktı!

Olay, 15 Ocak günü Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Ö.'in yolu bir kişi tarafından kesildi. Bu kişi, Berfin Ö.'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Ö., çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Berfin Ö.'in ifadesinde, saldırıyı ayrıldığı nişanlısı Ozan Ç'in gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, Ozan Ç.'in yakalanması için çalışma başlattı. Eski nişanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Berfin Ö.'in kendisinden ayrıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ozan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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