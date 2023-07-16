Genç şarkıcı sahnede silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Avcılar'da sahne aldığı mekanda silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki şarkıcı E.D., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. Sahne aldığı mekandan ayrılan E.D.'ye (20) yoldan geçen gri renkli bir otomobilden 6 el ateş edildi. Karnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç şarkıcı, taksiyle Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından sanatçının yakınları hastaneye akın etti.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Genç şarkıcının kaldırıldığı hastanenin tıbbi olanaklarının yetersiz olduğunu belirten yakınları ile ambulans ve hastane görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Yakınlarının ısrarı üzerine D., Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların tespit edilerek yakalanabilmesi için kapsamlı soruşturma başlattı.

DHA