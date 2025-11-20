Görüntüler kahretti... Aileboyu zehirlenme faciasında aile kilitli kalan kapıyı dakikalarca açamamış

İstanbul'da Fatih'te hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun kapının kilitli olması nedeniyle otelden çıkamadıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan ve Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Ç.B. (27), baba S.B. (38) ile 3 yaşındaki M.B. ve 6 yaşındaki K.B. hayatını kaybetmişti. Otelde inceleme yapan polis ekipleri, otelde ilaçlama yapıldığını belirlemişti. Yapılan inceleme sonrasında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden H.O., D.C., M.M.U.D.C., R.B., S.K., Z.K., 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermekten' tutuklanma talebiyle, bir kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Mahkeme, aralarında ilaçlama şirketi sahibi Z.K. ile ilaçlama şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında, ‘kasten öldürme ve yaralama’ suçundan tutuklama kararı vermişti. Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi şartıyla yurt dışı çıkış yasağı, otel çalışanı R.B. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartı kararı, simitçi olan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı vermişti.

Baba S.B. kilitli otelin kapısını 6 dakika boyunca kırmaya çalıştı

Otelde ilaçlama iddiasıyla zehirlenerek fenalaşan anne, baba ve 2 çocuk için 13 Kasım tarihinde ambulans çağırıldı.

Şüpheli M.M.U.D.C. ise otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktı. O esnada otelin önüne ambulans gelirken, talihsiz aile kapının kilitli olmasından dolayı otelden çıkamadı. Baba S.B. kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Çevredeki vatandaşlar kapıyı kırmak için yardım ederken, M.M.U.D.C. geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördü. Şüpheli otelin önüne gelerek kapıyı açarken, baba S.B. 6 dakika boyunca otelden çıkmak için uğraştı.

Talihsiz ailenin kapısı kilitli otelden çıkarak ambulans binmek için uğraştıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, baba S.B.’in otelin kapısını kucağında yarı baygın çocuğuyla kırmaya çalıştığı görüldü.

İHA