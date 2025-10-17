  1. Anasayfa
  4. Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı: Kendisi ağır yaralandı, bebeği doğmadan öldü!

Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı: Kendisi ağır yaralandı, bebeği doğmadan öldü

Güncelleme:

Şırnak'ta yaşanan korkunç olayda 26 yaşındaki hamile bir genç kadın eşi olacak eli kanlı cani tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanırken karnındaki bebek ise hayatını kaybetti...

Olay, Şırnak'ın Silopi ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Irak uyruklu J.M.B.B., eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hamile olduğu, karnındaki bebeğinin ise öldüğü belirlendi.

J.M.B.B.'nin hayati tehlikesi sürerken eşini yi bıçaklayarak ağır yaralayan ve karnındaki bebeğin ölümüne neden olan M.Ö.’nün yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli çalışma yürüttü.

Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'yü İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın koordine ettiği, İl Jandarma Komutanlığı ve 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı ekipleri ile 2 İHA'nın desteklediği çalışmada ilçeye bağlı Çiftlikköyü'nde saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

 

 

 

 

DHA / İHA

