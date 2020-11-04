Hatay'daki hain saldırı girişimiyle ilgili yeni gelişme: 5 gözaltı

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İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de meydana gelen terör saldırısı girişiminin ardından 28 Ekim'de 4 ilde gözaltına alınan 5 zanlının İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 26 Ekim'de saldırı girişiminde bulunan PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından 28 Ekim'de İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da terör saldırısı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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