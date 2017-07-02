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  4. 02 Temmuz 2017 17:46

Havuzda fenalaşan 12 yaşındaki Nilay öldü !

Kayseri'de havuzda fenalaşan 12 yaşındaki Nilay, kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Havuzda fenalaşan 12 yaşındaki Nilay öldü !
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Kayseri'de 12 yaşındaki Nilay Bengü Utkulu, gittiği havuzda yüzdükten kısa süre fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Utkulu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait olimpik havuzuna gelen, Zirve Yüzme Kulübü sporcularından Nilay Bengü Utkulu antrenman yaptı. Yaklaşık 1 saat havuzda kalan 7'nci sınıfa geçen Nilay, rahatsızlanarak havuzdan çıktı. Göğüs ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nilay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nilay’ın yapılan otopsisinde kalp krizinden dolayı öldüğü belirlendi.

DHA

havuz , kayseri , nilay bengü