Her satırı korkunç! Anne ve anneanne katili kadın, parmağını koparıp yuttu

Zonguldak'ta cinnet getiren 31 yaşındaki kadın, anne ve anneannesini öldürüp, cesetlerini parçaladı. Cinayet esnasında evde sela okuduğu belirtilen R.Ç., sağlık kontrolünde kendi parmağını kopararak yuttu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde R.Ç. (31), uyuyan annesi Ş.Ç. (56) ile anneannesi M.K.'yu (77) bıçakla öldürdükten sonra ceset parçalarını camdan dışarı attı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri genç kadını gözaltına alırken, yaşanan olaylar burada da sona ermedi. Cinayet anında evde sela okuduğu belirlenen kadının, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu öğrenildi.

CESET PARÇALARINI CAMDAN DIŞARI FIRLATTI

Olay, saat 04.00 sıralarında Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R.Ç., annesi Ş.Ç. ve anneannesi M.K.'ya uyurken bıçakla saldırdı. Ç., annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.

POLİS ELİNDE BIÇAKLA YAKALADI

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, dairenin kapısını kırarak eve girdiklerinde R.Ç.'yı elinde bıçakla yakaladı. Anne Ş.Ç. ile anneanne M.K.'nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. R.Ç. ise gözaltına alındı.

CAMIN ALTINDA MUTFAK MALZEMELERİ GÖRÜLDÜ

M.K.'nun iki gün önce kızının evine ziyarete geldiği öğrenildi. Haberi alan yakınları olayın yaşandığı evin bahçesinde birbirlerine sarılırken, jandarma ekipleri incelemeyi sürdürdü. Ceset parçalarının da atıldığı camın altında mutfak malzemeleri ve kumanya görüldü. Başlatılan soruşturma devam ediyor.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi Ş.Ç. ve anneannesi M.K.'yi bıçakla öldürüp cesetlerden kestiği parçaları camdan atan R.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERÇE PARMAĞINI KOPARIP, YUTTU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, R.Ç.'nın cinayet anında evde sela okuduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ç.'nın ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen Ç.'nın, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttuğu öğrenildi.

İHA