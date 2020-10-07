İçişleri Bakanlığı: 174 terörist teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı: Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 174’e yükseldi.
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