  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Ekim 2020 22:15

İçişleri Bakanlığı: 174 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 174 terörist teslim oldu
A+ A-

İçişleri Bakanlığı: Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 174’e yükseldi.

pkk , terörist , bakanlık , içişleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM