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  4. Iğdır'da seçim günü korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Iğdır'da seçim günü korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı

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Iğdır'da seçim günü bir otomobil ile motosikletlinin çarpışması sonuvu gerçekleşen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ordu Caddesi Asri Mezarlığı karşısında meydana geldi. S. Ö. yönetimindeki 48 RR ... plakalı motosiklet ile Eyüp Eman idaresindeki 76 AF ... plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Süphan Öner ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobildeki L. E. ve ismi öğrenilemeyen bir bebek olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan E. ve A. E. ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler ığdır kaza motosiklet
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