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  4. İki aile arasında silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

İki aile arasında silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

Şanlıurfa’da yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Sinan B. ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında iftardan önce yol verme tartışması yaşandı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Akşam ezanının okunmasına dakikalar kala yol verme tartışmasına karışanlar Sinan B.’nin evinin önüne giderek pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

KARŞILIK VERİLİNCE ÇATIŞMA YAŞANDI
İddiaya göre evdekiler de silahla karşılık verince çatışma yaşandı. Olayda 11 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederken aralarında çocukların da olduğu yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil Ç. (22) ve Lami Ç. (50) hayatını kaybetti. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler kavga silahlı kavga şanlıurfa
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