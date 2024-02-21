İki ayda 2'nci kez oluyor: Eşini 2'nci kez fidye için kaçırdılar

Adana’da 4 ay önce evlenen adam, eşinin 2 kere kaçırıldığını, ilk kaçırıldığında 20 bin dolar fidye ödeyip geri aldığını şimdi de 25 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen tarım işçisi S.İ. (22), 4 ay önce D.İ. (18) ile evlenip merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşamaya başladı. İddiaya göre, 2 ay önce D.İ.'i kimliği belirsiz şahıslar sokak ortasında kaçırdı ve eşini arayıp 20 bin dolar fidye istedi. Çaresiz kalan S.İ., polise dahi haber vermeyip düğün takılarını bozdurarak, şahısların istediği yere götürüp bıraktı. Birkaç gün sonra ise şahıslar, S.İ.’in eşini geri getirdi.

Yine kaçırdılar

Kaçırılan D.İ. hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Yine fidyeciler S.İ.’e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar para istedi. Çaresiz kalan genç adam, durumu polise bildirdi. Şimdi ekipler her yerde kaçırıldığı öne sürülen D.İ.’i arıyor.

“Eşimi özledim”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan S.İ., “Benim eşimi kaçırdılar. İlk kaçırdıklarında 20 bin doları ödedim. Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim, ona bir şey yaparlar diye korkuyorum” dedi.

“Baldızımın hayatından endişe ediyoruz”

D.İ.’in eniştesi Ş.B. ise baldızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ş.B., “Bu kızı çöp atarken kaçırmışlar. Ne istiyorlar ondan bilmiyoruz. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Bize mesaj attılar 'kız Almanya’da şu anda' dediler ama doğru mu söylüyorlar bilemiyorum. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA