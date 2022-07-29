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İki dolmuş kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İki dolmuş kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Rize'de iki dolmuşun kafa kafaya çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, merkez’e bağlı İslampaşa Mahallesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.R.B. yönetiminde şehir içi dolmuşu ile Y.Z.T. idaresindeki dolmuş, RTEÜ Eğitim ve Araştıma Hastanesi yokuşunda kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA

Etiketler rize dolmuş kaza
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