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Korku dolu anlar kamerada: FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, köprünün korkuluk direklerini geçerek aşağı sarkan şahsı ikna etmek için polis eklipleri çalışmalarına devam ediyor.

Olay, İstanbul Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs köprü üzerinde korkuluklara çıkarak kendisini sarkmaya başladı. Köprü üzerinde diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin intihar etmek isteyen şahsı ikna etme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Etiketler fsm köprü intihar
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