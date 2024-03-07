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İki yabancı uyruklu DEAŞ militanı daha Türkiye'de yakalandı

İki yabancı uyruklu DEAŞ militanı daha Türkiye'de yakalandı
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Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçları ile mücadele çalışması çerçevesinde DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Irak uyruklu 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

İHA

Etiketler Yozgat deaş terörist terör örgütü Tutuklama
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