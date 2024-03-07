İki yabancı uyruklu DEAŞ militanı daha Türkiye'de yakalandı
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Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçları ile mücadele çalışması çerçevesinde DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Irak uyruklu 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
İHA
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