İkinci el araç satışında yine ''sazan sarmalı'' vurgunu!

Adana’da bir kişi otomobilini satarken ‘Sazan Sarmalı’ yöntemiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Yeni evli çift ise bu yöntemle 350 bin lira dolandırıldı.

Olay, 1 Kasım Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki M.Ç. (25), 31 Ekim Salı günü otomobilini satmak için internete ilan verdi. Bir süre sonra Hatay’dan isminin H. olduğunu söyleyen birisi aradı ve aracı arkadaşının istediğini yarın Adana’ya gelip alabileceğini söyledi. Bunun üzerine M.Ç. ve telefondaki şahıs araç için 500 bin liraya anlaştı.

Teyzemizi yorduk deyip sahte dekont yolladı

1 Kasım Çarşamba günü ise yeni evlendiğini söyleyen A.G. (30) ve eşi Mersin’den gelerek araca eksper yaptırdı. Daha sonra A.G. çifti ve M.Ç. notere gitti. Bu sırada A.G. çifti Hatay’daki H. isimli şahsa 350 bin lirayı banka havalesi yaptı. Şahıs ise M.Ç.’ı arayıp, ‘Kardeşim araç annenin üstüne. Teyzemizi de yorduk ben sana 510 bin lira yolladım’ diyerek dekont gönderdi.

Para gelmedi, evli çift dolandırıldığını anladı

Ancak paranın yaklaşık 15 dakika içinde gelmemesi üzerine M.Ç., A.G. ile konuşup paranın H. tarafından kendisine gönderilmediğini söyledi. Bunun üzerine A.G., ‘Biz H.’e 350 bin lira yolladık. Araç için onunla 350 bin liraya anlaştık’ dedi. M.Ç. ise şahısların dolandırıldığını söyledi ve H. isimli şahsı tekrar aradıklarında cep telefonunun kapalı olduğunu gördü. Ardından taraflar polise giderek şikayetçi oldu.

İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı A.G. ise herhangi bir açıklama yapmadı.

“Satışı verseydim ben mağdur olacaktım”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan M.Ç., ‘Sazan Sarmalı’ yöntemiyle dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu belirterek, “Ben dolandırılmaktan son anda kurtuldum. İşin gerçeğini öğrenince o gelen şahıslara ‘Bu H. benim akrabam falan değil, bize ilan üzerinden ulaştı’ dedim. Ben onu deyince gelen kişilerde arabayı ilandan bulduklarını, söyledi. Ben satışı vermedim tabi. Eğer satışı verseydim dolandırılan taraf ben olacaktım. Hangi aracı alacaklarsa ruhsat sahibiyle görüşmeden, parayı hesaplarına almadan insanlar satış vermesinler” dedi.

“Beni teyzesinin oğlu olarak tanıtmış”

Yeni evli çiftin altınlarını bozdurduğunu belirten M.Ç., “Bu insanlarda dolandırıldı. Adana’ya geldiler, benim aracımın değeri 500 bin lira ama onlar da 350 bin liraya alacaklarını sanmışlar. Altın bozdurup parayı H.’in hesabına attılar. Bende onları arkadaş sandığım için herhangi bir şey demedim. Ancak sonradan öğrendim ki H. denilen şahıs bu insanlara da beni teyzesinin oğlu olarak tanıtmış. Herkes buna çok dikkat etmeli” ifadelerini kullandı

İHA