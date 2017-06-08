İlk kez yapılıyor ! Tek tek gözaltına alınıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan açıklamada, hırsızlık suçundan arananlara yönelik, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 479 kişi yakalanırken, operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1084 gram esrar ele geçirildi.

Hürriyet'ten Mehmet Can Toptaş'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanması amacıyla bugün sabah saatlerinden başlayarak, 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda, 2 bin 200 ekip, 8 bin 400 personel görev alarak 2 bin 137 ikamette arama yaptı. Operasyonlar sonucunda hırsızlık suçlarından haklarında arama kararı bulunan 479 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ayrıca operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1084 gram da esrar ele geçirildi.