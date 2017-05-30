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  4. 30 Mayıs 2017 23:32

İnlerine girdik ! Çok sayıda silah ele geçirildi

Şırnak'ta Kato Dağı bölgesine yapılan operasyonda teröristlerin kullandığı 8 mağaranın içinde çok sayıda silah ele geçirildi.

İnlerine girdik ! Çok sayıda silah ele geçirildi
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde  güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8  mağarada çok sayıda silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen  Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığınca  yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 yeni mağara belirlendi.

Mağaralarda yapılan aramada, 82 milimetre havan, 9 roketatar, bomba  atar, doçka, 31 uzun namlulu silah, 467 roketatar mühimmatı, 20 bin biksi fişeği  ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Böylece, 19 Nisan'da başlayan operasyondan bugüne kadar 719 silah, 363  bin 148 muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat ve 75 ton yaşam malzemesi ele  geçirilmiş oldu.

AA

operasyon , silah , kato dağı , pkk , mağara