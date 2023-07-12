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İnsan kaçakçısı Suriyeli'den ''pes'' dedirten savunma

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Adana'da 1.500 dolar karşılığında Türkiye'ye kaçak yollarla mülteci getirdiği tespit edilen Suriyeli 7 zanlı ifadelerinde "Allah rızası için yapıyorduk" dedi.

Adana'da 1500 dolar karşılığında ülkeye kaçak yollarla göçmen getirdiği tespit edilen Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri 1500 dolar karşılığında kaçak olarak ülkeye getirip, Adana'da depoda barındırdıktan sonra batı illerine götüren Suriyeli 7 şüpheliyi belirledi. 5 ay süren teknik takibin ardından ekipler; Adana, Mersin ve Nevşehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda B.C. (32), M.F. (31), M.A.M. (35), F.E.Ö. (28), A.H. (27), H.H. (36) ve N.E.V.'yi (28) yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk. Mağdur insanların dertlerini çözmeye çalışıyorduk" diyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 

DHA

Etiketler adana insan kaçakçısı suriyeli suriyeliler kaçak göçmen mülteci
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