Advertisement Advertisement
Başbakan Yıldırım'dan olaylı derbi için ilk açıklama
Başbakan Yıldırım'dan olaylı derbi için ilk açıklama
Bir şehri ayağa kaldıran olay ! Gün yüzüne çıkarıldı
Bir şehri ayağa kaldıran olay ! Gün yüzüne çıkarıldı
Cep'te yeni tehlike: Whatsapp'tan gelecek bu mesajı sakın açmayın !
Cep'te yeni tehlike: Whatsapp'tan gelecek bu mesajı sakın açmayın !
CHP'nin adayı için tarih belli oldu !
CHP'nin adayı için tarih belli oldu !
Sanayi sitesinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var !
Sanayi sitesinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var !
Seçimde 2 pusula var... Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak ?
Seçimde 2 pusula var... Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak ?
Türkiye'den Yunanistan'ın skandal kararına çok sert tepki
Türkiye'den Yunanistan'ın skandal kararına çok sert tepki
Şimdi de ''yerli'' ve ''milli'' WhatsApp geliyor: İletee
Şimdi de ''yerli'' ve ''milli'' WhatsApp geliyor: İletee
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 20 Nisan 2018 13:49

İntihar eden vatandaşın cebinden çıkan not

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, inşaatlarda sıvacılık yapan Süleyman K. (43), iğde ağacına asılı halde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Süleyman K.'nin cebinden, borç ihtarnamesi çıktığı öğrenildi.

İntihar eden vatandaşın cebinden çıkan not
A+ A-

Pamukkale'nin Gökpınar baraj göleti yakınlarından geçen vatandaşlar, dün saat 13.00 sıralarındaağaca asılı halde bir kişiyi görünce, polise ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağaçta asılı olan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ise ölen kişinin Süleyman K. olduğunu tespit etti. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Süleyman K.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. İğde ağacına kendini iple asarak intihar ettiği ve inşaatlarda sıvacılık yaptığı belirtilen Süleyman K.'nin cebinden, borç ödeme ihtarnamesinin çıktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

borç , intihar , not , borç notu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM