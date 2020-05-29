  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 29 Mayıs 2020 22:25

İş makinesine arkadan çarptı, hayatını kaybetti

Bitlis'te, iş makinesine arkadan otomobilin sürücüsü, 61 yaşındaki Fevzi Kılınç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş makinesine arkadan çarptı, hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ahlat ilçesinin Yamlar mevkiinde meydana geldi. Fevzi Kılınç yönetimindeki 13 EC 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu  önünde ilerleyen iş makinesine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kılınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan Kılınç'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
otomobil , kaza , iş makinesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM