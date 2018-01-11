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  4. 11 Ocak 2018 10:21

İstanbul genelinde kış lastiği operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul genelinde kış lastiği uygulaması yapıyor. Kış lastiği takmayan bazı araç sürücülerine para cezası kesildi.

İstanbul genelinde kış lastiği operasyonu
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Büyükdere Caddesi´nde toplu taşıma ve ticari araçlarda `kış lastiği´ uygulaması gerçekleştirdi. Araçları durduran ekipler araçların lastiklerini kontrol etti. Kış lastiği bulunmayan sürücülere 715 lira ceza kesilirken, lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere ise 108 lira para cezası uygulandı.

Kış lastiği ebadı uygun olmadığı için ceza kesilen taksi sürücüsü Ruhi Pastıl "Kar lastiği ebadım uygun olmadığı için cezai işlem uygulandı. Kış lastiğim vardı, uygulamadan da haberim vardı ama lastiğimin ebadı uygun olmadığı için ceza kesildi. En düşük ceza zaten 108 lira ceza uygulandı. Uygulama doğru yapılan doğru. Ama bizim geçen yılki kar lastiği olduğu için ebadı standartların altına düşmüş" dedi

YOLCULAR İŞE GEÇ KALINCA YÜRÜYEREK İŞE GİTTİ

Denetleme kapsamında durdurulan bir toplu taşıma aracında bulunan yolcular ise aracın bekletilmesine tepki gösterdi. İşe geç kaldıklarını belirten yolcular araçlardan inerek işe yürüyerek gitmeyi tercih etti.

Duruma tepki gösteren bir yolcu ise "  Halimizi görüyorsunuz. İşe gitmeye çalışıyoruz. Sabah sabah yapılacak iş mi bu? Bu kadar insan şimdi ne olacak ? Bunun bir saati olmalı. Bu saatte yapılmamalı. Ne yapacağız işe yürüyerek gideceğiz" dedi.

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