  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da telefonlu tacizciye meydan dayağı

İstanbul Taksim'de tacizciye meydan dayağı

Taksim’de iki kadının yanına yaklaşarak sarkıntılık yapan ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde H.K. isimli bir şahıs, cadde üzerinde yürüyen Derya B. ve Melike Hande M. isimli iki kadını bir süre takip etti. Kadınların yanına yaklaşan şahıs sözle taciz etmeye başladı.

Kadınların reddettiği adam bu kez de fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Derya B. şahsın kendi fotoğraflarını çektiğini fark edince tepki göstererek cep telefonunu almak istedi. Bunun üzerine şahıs kadınlarını iterek kaçmaya başladı.

Kadınların bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, koşarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Vatandaş tarafından darbedilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşın elinden Beyoğlu polisi kurtardı

İhbarda bulunulması üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, H.K.'yı gözaltına aldı. Şahıs hastanede sağlık raporu alınmasının ardından ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şahsın sözlü ifadesinde bayan şahıstan hoşlandığını, tanışmak amacıyla çay ısmarlamak istediğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili şahsın, kadınların kendisinden şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA

Etiketler sapık taciz tacizci taksim istanbul dayak linç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
O iddia ''yaşlandıkça, gençleşen'' Demet Şener'i kızdırdı
Kabus Marmara'ya geri döndü! Korkutan açıklama geldi
Anket sonuçlarına inanmayan AK Parti'nin ''inandığı'' anket ortaya çıktı
Hande Sarıoğlu'nun süper minili Seda Sayan taklidi olay oldu
Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasında dikkat çeken ayrıntı
Cep telefonunuzun pilini sömüren uygulama bulundu
AK Parti'yi karıştıran eski bakan itiraf etti: ''Atatürk'ü seven biri değilim''
Kucak dansıyla gündeme gelen Gülşen, konserde yaptığıyla yine olay oldu
Duygu Özaslan'dan skandal paylaşım: Bu kadar da olmaz dedirtti
DSÖ yeni salgını duyurdu: Bu belirtilere dikkat!