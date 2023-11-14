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İstanbul trafiğinde iğrenç taciz iddiası

İstanbul trafiğinde iğrenç taciz iddiası
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İstanbul trafiğinde seyir halinde olan bir sürücünün, bisikletli kadını izleyerek kendini tatmin ettiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

İstanbul trafiğinde mide bulandıran bir olay yaşandı. İddiaya göre; aracıyla seyir halinde olan bir sürücü bisiklet süren kadını takip ederek, kendini tatmin etti. O anlar, bisikletli kadının arkadaşı tarafından saniye saniye görüntülendi. 

İNFİAL YARATTI
Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, infial uyandırdı. Birçok kullanıcı emniyet yetkililerini göreve çağırarak şüphelinin yakalanmasını istedi. 

 

Etiketler istanbul bisiklet taciz
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