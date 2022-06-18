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İstanbul Valiliği açıkladı; 26 kişi gözaltında

İstanbul Valiliği açıkladı; 26 kişi gözaltında

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik için toplanan 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden, Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Etkinlik için toplananlara, güvenlik güçlerimizce eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde defaten uyarı ve ikazlarda bulunulmuştur. İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler gözaltı istanbul üniversitesi istanbul valiliği
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