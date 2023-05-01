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  4. İstanbul'da 1 Mayıs hızlı başladı: Taksim'de gözaltılar var!

İstanbul'da 1 Mayıs hızlı başladı: Taksim'de gözaltılar var!

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim’de toplanmak isteyenler gözaltına alındı.

Taksim’de 1 Mayıs gözaltıları sabah saatlerinde başladı. İnşaat İşçileri Sendikası ve DİSK Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası üyeleri Şişili/Elmadağ’dan Taksim’e yürümek istedi. Yürüyüşe engel olmak isteyen polis 7 kişiyi gözaltına aldı.

Etiketler taksim gözaltı 1 mayıs polis
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