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İSTANBUL'DA 5 BİN 575 ADET HIZLI TANI KİTİ ELE GEÇİRİLDİ
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  4. 15 Nisan 2020 14:15

İstanbul'da 5 bin 575 adet hızlı tanı kiti ele geçirildi

İstanbul’da, ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli’de 5 bin 575 adet Covid – 19 Test Kiti (hızlı tanı kitkoronavirüs i) ele geçirildi.

İstanbul'da 5 bin 575 adet hızlı tanı kiti ele geçirildi
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İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "hızlı tanı" test kitine el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir tekstil atölyesinin deposunda Çin'den getirilen Kovid-19 test kiti satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 5 bin 575 hızlı tanı test kiti ele geçirildi.

Şüphelilere, idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.

Ayrıca ele geçirilen test kitleri, İstanbul Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

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