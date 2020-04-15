İstanbul'da 5 bin 575 adet hızlı tanı kiti ele geçirildi

İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "hızlı tanı" test kitine el konuldu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir tekstil atölyesinin deposunda Çin'den getirilen Kovid-19 test kiti satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 5 bin 575 hızlı tanı test kiti ele geçirildi.
Şüphelilere, idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.
Ayrıca ele geçirilen test kitleri, İstanbul Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
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