İstanbul'da bir kadın cinayeti daha

İstanbul Pendik'te 30 yaşındaki bir kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi. Cinayetin ardından cinayet zanlısı da kendisini asarak intihar etti.

İstanbul Pendik'te yaşayan N.D. (30), sevgilisi E.B. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrasında E.B. kendini asarak hayatına son verdi.

Olay, sabah erken saatlerde Yayalar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Özel bir hastanede santral görevlisi olarak çalışan N.D., sevgilisi E.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.B., N.D.'ın boğazını bıçakla kesti. Boğazı kesilen N.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, E.B. kendisini asarak hayatına son verdi. N.D.'ın annesi kızından haber alamaması üzerine siteye geldi. Kızının oturduğu daireye giren anne korkunç manzara ile karşılaştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler siteye gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede N.D.'ın çok sayıda bıçak darbesi aldığı, öldürücü darbenin ise boğazının kesilerek yapıldığı görüldü. Bütün bu olaylar yaşanırken N.D.'ın 9 yaşındaki çocuğunun evde olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam edildi.

DHA