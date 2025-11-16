  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da bir motosikletli yol magandası, kendisini durdurmak isteyen polise çarpıp yaraladı!

İstanbul'da bir motosikletli yol magandası, kendisini durdurmak isteyen polise çarpıp yaraladı

Güncelleme:

İstanbul Maltepe’de trafiğe kapalı şeritte görev yapan trafik polisi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Kasım'da Altıntepe D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı.

Buna rağmen sol şeritten ilerlemeye devam eden motosikletin sürücüsü B.Ç., kendisini durdurmak isteyen trafik polisine hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

