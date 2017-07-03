İstanbul'da bonzai operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te Mevlanakapı ve Yedikule bölgelerinde bonzai satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Operasyona özel tim ve helikopter de havadan destek verdi.

Operasyona kapsamında polis ekipleri Şehremini Mahallesi Yayla Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi eski eve baskın yaptı. Operasyon sırasında özel tim polisleriyle eve baskın düzenlerken diğer polis memuru ise evinin penceresinden girdi. Evde uzun süre arama yapıldı. Polis ekipleri Mevlanakapı Mahallesi Aynalı Bakkal Sokağı'nda bulunan 4 katlı binanın bodrum katına da operasyon düzenledi.

Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile 2 silah ve 40 mermi ele geçirilirken, 32 kişi de gözaltına alındı.

Yayla Caddesi bulunan 2 katlı tarihi eski evde polis ekiplerinin aramaları sürerken ev sahibi evde arama yapılmasına tepki gösterdi. Polise ve ev sahibinin arasında yaşanan diyalog ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.