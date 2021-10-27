İstanbul'da büyük kaza! TEM kilitlendi, yaralılar var
Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İddiaya göre, Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda, servis minibüsü tıra arkadan çarparak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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