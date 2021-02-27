İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

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Halkalı Dereboyu Caddesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.
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