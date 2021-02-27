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  4. 27 Şubat 2021 16:52

İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul Halkalı'da bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, gökyüzünü kaplayan dumanlar kilometre uzaktan görülüyor.

İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor
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Halkalı Dereboyu Caddesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

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