  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı

İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangına havadan müdahale ediliyor.

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama seslerinin de geldiği sanayi bölgesindeki yangına havadan da müdahale ediliyor.

Öte yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırıyor.

Etiketler yangın başakşehir büyük yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler
Üniversite taban puanları açıklandı
İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar yıllar sonra bir araya geldi
İstanbul'da korku dolu anlar! Köprünün üzerinden gemiye atladı
Gülben Ergen'in sahne kıyafeti olay oldu
Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi
Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen süper minisiyle poz verdi
Son seçim anketinde 20 yıldır hiç olmayan oldu!
İçişleri'nden 18 yaş üstüne PCR testi zorunluluğu genelgesi
Survivor yarışmacısı Berna Keklikler mayolu pozlarıyla büyüledi