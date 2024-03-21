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İstanbul'da dehşet! Bir kadın kurşunların hedefi oldu

İstanbul'da dehşet! Bir kadın kurşunların hedefi oldu
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İstanbul Çekmeköy'de, yolda yürüdüğü sırada silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Çuhadar Sokak'ta yürüyen Çiğdem S. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Çiğdem S. vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansa taşıyarak Şehit Prof. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden Çiğdem S.'nin hastanede tedavi altına alındığı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, sokak giriş çıkışına şerit çekerek çevrede incelemelerde bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

AA

Etiketler çekmeköy kadın istanbul silahlı saldırı
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