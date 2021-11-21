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  4. İstanbul'da dehşete düşüren meydan kavgası kamerada

İstanbul'da dehşete düşüren meydan kavgası kamerada

Küçükçekmece'de müteahhit ile bir kafe sahibinin sokağa taşan kavgasına ait görüntüler ortaya çıktı. Dakikalarca devam ettiği görülen kavgada 2 kişi yaralanarak hastanelik olmuştu.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan olay 8 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent 4. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki kafe sahibiyle müteahhit olduğu öğrenilen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından müteahhittin olduğu grupla kafe sahibinin olduğu iki grup kavga etmeye başladı. Kafe sahibi kavga sırasında yaralanınca yanındaki silahı karşı gruba doğru ateşlemeye başladı. Silahtan çıkan mermiler bir kişiyi ayağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken ambulansa alınan yaralılar hastaneye götürüldü. Defalarca ateşlenen silah nedeniyle çevrede panik oluştu.

Etiketler kavga video dayak darp küçükçekmece
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