İstanbul'da hastanede yangın paniği

İstanbul Güngören'de özel bir hastanede yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi'nde 7 katlı özel bir hastanenin lazer epilasyon odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İçeride bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede bulanan hasta ve personeller tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangın nedeniyle hastanede hasar meydana geldi.

"CAMLAR KIRILDI"

Görgü tanığı bir esnaf, "Mağazadaydık, dumanlar çıkınca fark ettim. Çıktığımda trafik kapanmıştı. Çok korktuk. Hastalarda içerdeydi. Camlar kırıldı, üst katta alevler çıktı. Biz polisin müdahalesi nedeniyle izleyemedik" dedi.

DHA