İstanbul'da kanlı gece: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Menderes Caddesi'ne bir otomobil ile gelen grup, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen başka bir grubun üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Grubun silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmanın ardından saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 yaralıdan biri hayatını kaybetti.

Çatışma sonrası olay yeri çevresinde çok sayıda uzun namlulu silah ve tabanca fişekleri görüldü.

Saldırıya uğrayan grup ile polis ekipleri arasında tartışma yaşanması üzerine zırhlı araçlarla Özel Harekat polisleri de olay yerine geldi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin Menderes Caddesi ve İnönü caddelerindeki incelemeleri devam ediyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİ

Saldırının ardından çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklandığını belirledi. Saldırının “Şirinler” olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği öğrenildi. Ancak vurulanlar arasın olayla hiç bir ilgisi olmayan kişiler olduğu da belirtildi.

ORGANİZE POLİSİ DEVRALDI

Olayın suç örgütleri arasında yaşandığının anlaşılmasının ardından, soruşturmayı İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devraldı. “Şirinler” grubunun aynı bölgede daha önce de çatışma yaşandığı belirtildi.