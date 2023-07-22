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İstanbul'da kayıp gazi ölü bulundu

İstanbul'da kayıp gazi ölü bulundu
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İstanbul Büyükçekmece'de gazi olduğu öğrenilen 58 yaşındaki A.K. kayboldu. Yapılan çalışmaların ardından A.K.'nin cansız bedeni boş bir arsada bulundu.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Murat Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Askerliğini yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçiren ve gazi olan 58 yaşındaki A.K.'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu. Psikolojik sorunları da olduğu iddia edilen K.'dan sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmanın ardından K.'nın cansız bedeni saat 18.00 sıralarında evine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki boş bir arazide bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından K.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli TIP Kurumu Morgu'na gönderildi.

Mahalle muhtarı Mahmut Demirkıran, "Saat 12.45'de hastanedeydim. Telefon geldi, 'A.K. kayboldu' diye. Sonra sayfamda ve WhatsApp gruplarında paylaştım, 'Gazi A.K. kayıptır' diye. Arama yaptık, emniyet güçleri ile beraber güvenlik kamerası aramaları. En son 17.45'te başka bir kamera kaydı ile ölü olarak bulundu. Askerliğini yaparken asker arkadaşı vuruyor Ahmet abiyi. Kazayla vuruluyor" dedi.

DHA

Etiketler büyükçekmece kayıp gazi
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