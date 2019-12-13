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  4. 13 Aralık 2019 17:51

İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalanlar var!

İstanbul Beyoğlu'nda bir simit fırınında gerçekleştirilen tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle fırının üst katında bulunan 2 kişi mahsur kaldı.

İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalanlar var!
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Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu sokakta bulunan simit fırınında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

İki katlı binanın giriş katında simit, poğaça, kurabiye gibi unlu mamuller üreten tarihi fırında çıkan yangın nedeniyle üst katta bulunan iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen iki kişiyi itfaiye aracının merdiveni ile kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulans içinde ilk müdahalesi yapılıp oksijen verilen iki kişi daha sonra tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Tadilat sırasında kaynak makinasından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 

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