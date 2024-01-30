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İstanbul'da korkutan yangın! Müdahale sırasında patlama oldu

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İstanbul Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken patlama meydana geldi.

Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada patlama olduğu belirtiliyor.

DHA

Etiketler istanbul sultangazi patlama yangın
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