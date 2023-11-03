İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği! Sinir krizi geçirdi

İstanbul Mecidiyeköy'deki metrobüs durağı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. Şüpheli paketin içinden hırdavat malzemeleri çıktı. Patlama sesinden korkarak sinir krizi geçiren bir kadın, gazeteciler tarafından sakinleştirildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mecidiyeköy metrobüs durağının turnike bölümünde meydana geldi. Turnike katında çöp poşetine sarılı bir paketten şüphelenen güvenlik görevlileri, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırıp şerit çekerken, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Kısa sürede gelen bomba imha görevlisi, yerleştirdiği fünyeyi kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan çöp poşetinin içinden dolu boya kovaları çıktı. Patlama sonucu boya, etrafa saçıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

PATLAMA SESİNDEN KORKUP SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan poşetin kontrollü bir şekilde patlatılmasın arından çıkan sesten korkan bir kadın, bomba patladığını sanarak ağlamaya başladı. Şoka giren kadını, orada bulunan gazeteciler ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen kadın, polisler eşliğinde olay yerinden uzaklaştı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Olay sırasında vatandaşlar metrobüs durağının diğer çıkışı olan üst geçide yönlendirilirken, mesai çıkışı olması nedeniyle metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise; "Mecidiyeköy metrobüs istasyonundaki bomba ihbarıyla ilgili şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Paket boya çıktı. Birkaç dakika içinde istasyon kullanıma açılacak." ifadeleri kullanıldı.

DHA